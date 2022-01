Concordan(s)e – Le final Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 9 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Pour sa dernière édition, le festival Concordan(s)e réunit un chorégraphe et un écrivain. Cette année, place à Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro. En partenariat avec L’étoile du nord.

L’orée

Construire une errance.

Penser aux dimensions de temps et d’espace, de parole et de silence.

Deux personnages qui naviguent entre la retenue et l’affirmation de soi, artisans d’une épopée, maître d’œuvre d’une fable.

Raconter une histoire. La construire petit à petit. Entrer sans s’en rendre compte dans la fiction et mettre en mouvement le spectateur.

Affirmer un certain minimalisme, un rapport brut et cru au langage et au corps.

Cela pourrait commencer par deux corps allongés sur le sol, épuisés par une longue marche, en route vers l’orée.

L’orée, lieu de passage vers un ailleurs.

L’orée, c’est un risque, une inconnue, un monde que tu laisses derrière toi.

L’orée, ce pourrait-être le nom d’un territoire, d’un pays.

Qui sont ces deux-là l’un pour l’autre ? Comment sont-ils arrivés là ?

Passé par la gymnastique, Jean-Baptiste André découvre les arts du cirque qui l’ouvre au théâtre et à la danse. Il intègre le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne où il se spécialise dans les équilibres sur les mains et le travail du clown. En 2002, il fonde l’Association W au sein de laquelle il développe depuis ses projets (plus d’une quinzaine de création).

Premier artiste de cirque lauréat du programme Villa Médicis Hors Les Murs, il séjourne au Japon et met en place une création avec deux artistes japonais.

Il aime travailler aux croisements des champs artistiques et s’investit dans de nombreuses collaborations (Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro (auteurs) ; Robin Rhode, Vincent Lamouroux, Nicolas Lelièvre (arts visuels) ; Julia Christ (acrobate-danseuse) ; Karim Zeriahen (vidéasteréalisateur) ; Nosfell (musicien)). En Parallèle de ses projets, il s’enrichit en tant qu’interprète auprès d’autres artistes (Philippe Découflé, Gilles Baron, Christian Rizzo, Herman Diephuis, François Verret, Arnaud Meunier, Rachid Ouramdane, Perrine Valli, Yoann Bourgeois). En 2017, il reçoit le prix ‘arts du cirque’ de la SACD.

Après une formation et une pratique d’acteur, Eddy Pallaro mène un travail d’auteur. La plupart de ses pièces sont éditées chez Actes Sud-Papiers, aux Éditions Lansman, ou aux Éditions Crater. Elles ont notamment été mises en scène par Bérangère Vantusso, Arnaud meunier ou Isabelle Luccioni. Certaines sont traduites en italien, en allemand, et mises en onde par la radio publique allemande. Il écrit pour le théâtre, la marionnette, le cirque, la danse, et collabore avec Jean-Baptiste André, Frédéric Cellé et Sébastien Lefrançois. Il est en résidence ou associé à différentes structures en France et fait partie du collectif d’auteurs la Coopérative d’écriture. En 2016, il fonde L’atelier des fictions avec lequel il crée sa pièce Intimités en 2019 au Studio-Théâtre de Vitry.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

Contact : 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/

