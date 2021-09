Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Conclusion du colloque « Les femmes et leur corps » La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Conclusion du colloque « Les femmes et leur corps » La Médiathèque, 7 octobre 2021, Orléans. Conclusion du colloque « Les femmes et leur corps »

La Médiathèque, le jeudi 7 octobre à 14:00

11ème Rencontres des Femmes des lumières et de l’ombre consacrées cette année au corps des femmes. Par l’Association Mix-Cité 45. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Voix d’Orléans 2021 : carte blanche au Parlement des écrivaines francophones La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T15:00:00

