CONCLAVE STORY Montpellier, 23 décembre 2021, Montpellier.

CONCLAVE STORY Montpellier

2021-12-23 – 2021-12-25

Montpellier Hérault

18 18 EUR Ne manquez pas le spectacle de CONCLAVE STORY au Kawa Théâtre !

Quatre cardinaux coupés du monde, candidats au titre de Pape, sont enfermés à la Domus Sanctae Marthae du Vatican.

Ils doivent tout faire pour obtenir le plus de votes et rester dans l’aventure car chaque soir l’un d’eux devra partir. Qui interprètera le plus beau chant liturgique ? Lequel saura résister aux charmes de la none tentatrice ? Sauront-ils prouver au public qu’ils sont dignes d’être le nouveau souverain pontife ?

Les candidats sont prêts à tout pour remporter la compétition, entre prières, alliances et pression, ils sauront néanmoins nouer des amitiés fortes et sincères.

À l’issue de ce conclave épique, « la Voix » nous dévoilera l’identité du nouveau Pape 2.0 !

Pass sanitaire obligatoire

Ne manquez pas le spectacle de CONCLAVE STORY au Kawa Théâtre !

Quatre cardinaux coupés du monde, candidats au titre de Pape, sont enfermés à la Domus Sanctae Marthae du Vatican.

resa@kawatheatre.com +33 4 67 58 15 45 http://kawatheatre.com/conclave-story/

Ne manquez pas le spectacle de CONCLAVE STORY au Kawa Théâtre !

Quatre cardinaux coupés du monde, candidats au titre de Pape, sont enfermés à la Domus Sanctae Marthae du Vatican.

Ils doivent tout faire pour obtenir le plus de votes et rester dans l’aventure car chaque soir l’un d’eux devra partir. Qui interprètera le plus beau chant liturgique ? Lequel saura résister aux charmes de la none tentatrice ? Sauront-ils prouver au public qu’ils sont dignes d’être le nouveau souverain pontife ?

Les candidats sont prêts à tout pour remporter la compétition, entre prières, alliances et pression, ils sauront néanmoins nouer des amitiés fortes et sincères.

À l’issue de ce conclave épique, « la Voix » nous dévoilera l’identité du nouveau Pape 2.0 !

Pass sanitaire obligatoire

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-11-16 par