Conciliez histoire et mémoire de la Première Guerre mondiale en visitant ce site Cimetière des Oubliés de Cadillac, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cadillac. Conciliez histoire et mémoire de la Première Guerre mondiale en visitant ce site

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cimetière des Oubliés de Cadillac Gratuit. Rdv pour la visite : dans la cour d’entrée du cimetière.

Participez à une visite guidée du cimetière des Oubliés et découvrez la Maison du fossoyeur, nouvel espace d’interprétation de ce projet de réhabilitation. Cimetière des Oubliés de Cadillac D 230, 33410 Cadillac Cadillac Fayau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:30:00

