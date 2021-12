Versailles Maison de quartier Notre-Dame Versailles, Yvelines Concilier vie pro et vie parentale : comment gagner du temps sans en perdre ? Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Maison de quartier Notre-Dame, le samedi 19 mars 2022 à 10:00

Entre parents, cet atelier s’inscrit dans la programmation « Entre parenthèse » et « café des parents » de la maison de quartier Notre – Dame un samedi matin tous les 2 mois. Cet atelier sera animé par Estelle Dufetel, fondatrice de Bboosstt et auteur du livre « vie pro, vie perso, enfin l’équlibre pour les parents ! »

Sur inscription

Vous avez du mal à gérer votre temps entre votre travail et votre famille ? Vous n’arrivez pas à dire non ? Cet atelier vous aidera à concilier vos deux vies tout en vous affirmant dans vos choix. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T11:30:00

