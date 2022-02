Concilier dans la durée (40 ans) mémoire sociale ouvrière et histoire populaire dans le cas de Saint-Nazaire Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concilier dans la durée (40 ans) mémoire sociale ouvrière et histoire populaire dans le cas de Saint-Nazaire Archives Départementales, 24 février 2022, Nantes. 2022-02-24

Horaire : 17:30

Gratuit : oui Renseignements : info@societe-historique-nantes.fr Conférence par Michel Mahé, Jean-Yves Martin et Ronan Pérennès, association de recherches et d’études sur le mouvement ouvrier de la région de Saint-Nazaire (AREMORS). Trois des auteurs du dernier tome de la série « Études et documents sur Saint-Nazaire », présenté à l’occasion de cette conférence, reviennent sur l’histoire de Saint-Nazaire, son économie portuaire et les luttes sociales des années 1960, mais aussi sur la mémoire du patrimoine industriel et l’articulation entre histoire et mémoire, à travers l’exemple de la Poche de Saint-Nazaire Conférence proposée par la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire–Atlantique. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes lieuville Archives Départementales Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Concilier dans la durée (40 ans) mémoire sociale ouvrière et histoire populaire dans le cas de Saint-Nazaire Archives Départementales 2022-02-24 was last modified: by Concilier dans la durée (40 ans) mémoire sociale ouvrière et histoire populaire dans le cas de Saint-Nazaire Archives Départementales Archives Départementales 24 février 2022 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique