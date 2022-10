Conciliations et/ou réconciliations: Allemagne, France, Algérie Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13625

13625 Aix-en-Provence La conférence d’ouverture du Forum est animée par Pascal Paoli autour du thème « Conciliations et/ou réconciliations: Allemagne, France, Algérie ». Elle mettra à l’honneur Jacques Ferrandez, peintre, illustrateur et auteur de BD, auteur notamment des Carnets d’Orient, monumentale fresque sur l’histoire de la présence française en Algérie, et de la mise en image de l’Étranger de Camus.

Deux grand historiens spécialistes de la réconciliation franco-allemande complèteront le panel : Corine Defrance, directrice de recherche au CNRS, et Ulrich Pfeil, professeur de civilisation allemande à l’université de Lorraine. Conférence d’ouverture de la 5e édition du Forum franco-allemand de la Méditerranée, à Sciences Po Aix, en partenariat avec l’IMéRA et le Centre franco-allemand de Provence http://www.sciencespo-aix.fr/ Institut d’études politiques (IEP) – Sciences Po Aix 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence

