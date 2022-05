Concierto en Arena – « Les Échappées Curieuses » – CC du Bas Armagnac (32) CC du Bas Armagnac Nogaro Catégories d’évènement: Gers

Nogaro

CC du Bas Armagnac, le mercredi 10 août 2022

CC du Bas Armagnac, le mercredi 10 août à 21:00

Expé́rience audiovisuelle sensible, Concierto en Arena est un jardin suspendu où sable et musique s’épousent en une ballade poétique. La délicate immersion dans l’image et le son invite à un voyage au gré des évocations et figures fugaces suggérées, offrant à l’intimité de chacun le loisir d’écrire l’histoire. On en revient troublé comme au sortir d’un rêve. Spectacle Dessin en Sable et Musique en Live CC du Bas Armagnac Nogaro Nogaro Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-10T21:00:00 2022-08-10T22:00:00

