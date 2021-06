Belleville-en-Beaujolais Belleville en Beaujolais Belleville-en-Beaujolais, Rhône Concierto en Arena – Belleville en Beaujolais (69) Belleville en Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Belleville-en-Beaujolais

Belleville en Beaujolais, le samedi 10 juillet à 21:30

Expérience audiovisuelle sensible, Concierto en Arena est un jardin suspendu où sable et musique s’épousent en une ballade poétique. La délicate immersion dans l’image et le son invite à un voyage au gré des évocations et figures fugaces suggérées, offrant à l’intimité de chacun le loisir d’écrire l’histoire. On en revient troublé comme au sortir d’un rêve. Spectacle de Dessin en Sable et Musique Live Belleville en Beaujolais Belleville en Beaujolais Belleville-en-Beaujolais Rhône

2021-07-10T21:30:00 2021-07-10T22:30:00

