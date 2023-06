Exposition « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours » Conciergerie Paris, 14 avril 2023, Paris.

Exposition « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours » 14 avril – 16 juillet Conciergerie Réservation conseillée

Le Centre des monuments nationaux présente « Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours » à la Conciergerie de Paris du 13 avril au 16 juillet 2023, sous le commissarait de François-Régis Gaudry, auteur et journaliste gastronomique à France nter, accompagné de Loïc Bienassis, historien à l’Institut Européen de l’histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA)/ Université de Tours) et Stéphane Solier, professeur agrégé de lettres classiques, chercheur en cultures de l’alimentaion et auteur culinaire.

Au sein de la salle des Gens d’armes qui servait de réfectoire à l’époque médiévale, cette exposition propose un voyage dans la légende gastronomique de la capitale française, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Du mémorable banquet de Charles V lorsque la cour résidait encore à Paris, jusqu’au succès contemporain de la capitale issue de son large et réputé répertoire culinaire, mêlant haute cuisine, traditions bourgeoises et populaires, et innovations.

Autour de cette exposition sont proposées des visites, des animations et des ateliers de démonstration/ dégustation pour tous les publics.

Conciergerie 2, boulevard du Palais, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France 01 53 40 60 80 http://wwww.paris-conicergerie.fr

2023-04-14T09:30:00+02:00 – 2023-04-14T18:00:00+02:00

2023-07-16T09:30:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

© Centre des monuments nationaux