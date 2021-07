Concha, histoires d’écoutes – Hortense Belhôte & Marcela Santander Corvalán Espace culture Maison de l’Étudiant·e,La Rochelle UniversitéLa Rochelle, 27 janvier 2022, La Rochelle.

Concha, histoires d’écoutes – Hortense Belhôte & Marcela Santander Corvalán

Espace culture Maison de l’Étudiant·e, La Rochelle UniversitéLa Rochelle, le jeudi 27 janvier 2022 à 19:30

[ PLURIDISCIPLINAIRE ] – Concha, histoires d’écoutes / Hortense Belhôte & Marcela Santander Corvalán —————————————————————————————————— ### jeu. 27 janv. 19h30 ### 60 min – tout public à partir de 10 ans D’un côté, la danseuse et chorégraphe Marcela Santander Corvalàn. De l’autre, la comédienne et professeure d’histoire de l’art Hortense Belhôte, accompagnées du musicien et performer Gerald Kurdian. Ces trois regards s’engagent dans une conférence performée autour de l’écoute, via un objet totem : la conque, ce coquillage réceptacle des histoires de l’humanité et instrument à vent immémorial. L’objet devient allégorie et talisman d’un monde nouveau, volontiers écologiste, futuriste et féministe. — • Une coproduction La Manufacture CDCN — Lieu : Espace culture Maison de l’Étudiant·e, La Rochelle Université La Rochelle

tarif plein 10€ – tarif réduit 7€ – tarif groupe 5€ tarif Pass’Culture La Rochelle Université 5€ tarif Pass Culture > voir sur pass.culture.fr

Espace culture Maison de l'Étudiant·e, La Rochelle Université, La Rochelle, Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T19:30:00 2022-01-27T20:30:00