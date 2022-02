Concha – Histoires d’écoute – Hortense Belhôte, Marcela Santander Corvalán Théâtre d’Orléans, 12 mars 2022, Orléans.

**Dans** **_Quietos_****, son précédent spectacle présenté lors des** **_Soirées performances_** **2019/20, Marcela Santander Corvalán se penchait sur la question de l’écoute.** [Découvrez le teaser de la performance](https://www.youtube.com/watch?v=R3ObeiETjhw&feature=youtu.be) Pour cette nouvelle création, elle invite Hortense Belhôte, comédienne, autrice et enseignante en histoire de l’art, à la rejoindre pour poursuivre ce travail autour de cette question de l’écoute à travers la figure de la conque. Croisant les disciplines, _Concha – Histoires d’écoute_ est le fruit de leurs regards sur l’art et le féminisme, une conférence/performance fascinante pour laquelle Marcela Santander Corvalán et Hortense Belhôte s’entourent d’une troisième voix, celle du musicien et performeur Gérald Kurdian. Une forme hybride, intime et sensible, qui nous invite à faire de l’écoute une pratique collective. À noter que Gérald Kurdian est également programmé pour la grande fête de clôture du festival en fin de soirée, _Hot Bodies of the Future_ ! − **Conception Hortense Belhôte, Marcela Santander Corvalán** Interprétation Hortense Belhôte, Gérald Kurdian, Marcela Santander Corvalán Collaboration artistique, création sonore Gérald Kurdian Création lumière Antoine Crochemore − **Samedi 12 mars** 19h − Salle Vitez Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h – Tout public, à partir de 15 ans

