Corrèze Diner-concert à l’Auberge de Concèze Concèze, 6 octobre 2023, Concèze. Concèze,Corrèze Dîner concert avec Bluemary Swing.

Sur réservation au 05 55 25 55 84..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . . Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Dinner concert with Bluemary Swing.

Reservations required on 05 55 25 55 84. Cena concierto con Bluemary Swing.

Es necesario reservar en el 05 55 25 55 84. Dinnerkonzert mit Bluemary Swing.

Détails Catégories d'Évènement: Concèze, Corrèze Autres Adresse Ville Concèze Departement Corrèze Lieu Ville Concèze latitude longitude 45.35555;1.3443

