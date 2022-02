CONCEVOIR SON PROJET D’HABITAT ÉCO-CONSTRUIT Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

CONCEVOIR SON PROJET D'HABITAT ÉCO-CONSTRUIT
Centrale 7 Carreau du Bois II, Nyoiseau
Segré-en-Anjou Bleu

2022-03-05 – 2022-03-05

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu EUR 35 35 Atelier de réflexion pour poser les premiers jalons avant de se lancer dans son projet d’habitat éco-construit. Neuf ou ancien ? Contraintes d’organisation-planification ? Implantation? Environnement ? Anticiper pour dimensionner le projet et partir serein. Tarif : 35 €. Inscription avant le 5 mars. Atelier de réflexion sur le thème de l’artisinat, proposé à Centrale 7 le samedi 05 mars 2022 de 14h à 17h. ecoformationspdl@gmail.com +33 7 82 06 86 60 https://eco-formation.org/ Atelier de réflexion pour poser les premiers jalons avant de se lancer dans son projet d’habitat éco-construit. Neuf ou ancien ? Contraintes d’organisation-planification ? Implantation? Environnement ? Anticiper pour dimensionner le projet et partir serein. Tarif : 35 €. Inscription avant le 5 mars. Centrale 7 Carreau du Bois II, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

