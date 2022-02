Concevoir demain avec l’ingénierie Siège de Syntec Ingénierie Paris Catégorie d’évènement: Paris

A l’occasion du World Engineering Day, nous avons invité les étudiants à se prendre en photo aux côtés de leurs projets d’ingénierie. Découvrez les projets sélectionnés pour la finale et votez pour celui de votre choix ! Les lauréats bénéficieront de 1 000 euros, d’une visite guidée d’un site d’ingénierie remarquable et seront valorisés le 4 mars lors du World Engineering Day, journée organisée avec l’UNESCO ! Les votes sont ouverts du 15 février au 1er avril. A vous de jouer !

Concours visant à récompenser la meilleure photographie d’un étudiant à côté de son invention/projet pour le mettre en lumière lors du World Engineering Day. Siège de Syntec Ingénierie 148 Bd Haussmann 75008 Paris Paris Quartier de l’Europe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T17:30:00

