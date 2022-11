Concet SH GROUP Buxy Buxy Catégories d’évènement: Buxy

Sane-et-Loire Saxophone : Corentin Lallouët

Trompette : Pierre-Antoine Savoyat

Guitare électrique : Tom Juvigny

Contrebasse (Basse électrique): Sébastien Hugue

Batterie : Victor Prost Le SH Group est une formation issue du Conservatoire à Rayonnement Régional de Chalon-sur-Saône en 2017.

Livrer une musique simple et belle, voila` l’idée ! L’inspiration vient du rock, du jazz, de la pop.

Écouter, ouvrir, partager est le propos de cette musique. En somme, un groupe d’amis qui a éperdument envie de jouer ensemble. pradet@orange.fr +33 3 85 93 04 76 http://domainechenevelles.blogspot.com/ Le Tire-Boudson 29 Chemin de Chenevelles Buxy

