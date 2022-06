Concerts Ze Pied’Stival

2022-07-01 – 2022-07-01 15 15 EUR 18h Stage danse Trad

21h Concerts

-Dirty Caps’, Trad Occitan Dancemaker

– Unkloogged, Bal Folk Burtonien

– Le Mange-Bal Solo, Bassbal.

dernière mise à jour : 2022-06-16

