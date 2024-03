Concerts Wintergarten Forum Charleville-Mézières, samedi 16 mars 2024.

Reymour :C’est une aventure psychoromantique au sein de la trame textuelle d’un duo dans la vie comme sur scène, un cluster originaire de Fribourg-en-Uthonie, relocalisé pas loin de Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique. Pour leur album Sarabande à Deux , c’est un splendide bac de primeurs automnales fait de légumes anciens à la sauce synth-wave qui nous est servi. Haro sur sur les sonorités 80’s, entre balade synthétique, danse amoureuse et textes bucoliques d’alcooliques !Venin Carmin :Biberonné à l’underground 80’s le plus total mais ne cachant pas son béguin pour la pop, Venin Carmin délivre une pop sanguine, Coldpunk,sans concession, une cold-wave sans détour. Produit de l’imaginaire déviant de Lula, Venin Carmin, s’anime sous la forme d’un duo avec la venue de Valentine aux machines. Déployant toute son énergie en live et ne reculant devant rien, la jeune créature à deux têtes a déjà parcouru les scènes européennes, enchaîné les premières parties prestigieuses (Frustration, Jeanne Added, She past away, rendez-vous …).Pleasure Principale :Derrière Pleasure Principle se cache le dernier homme, Paul Ramon, exfiltré du Bryan’s Magic Tears et de la Secte du Futur. Chanteur par obligation, de son aveu même, il s’exécute en scandant ses textes avec la morgue tête-à- claques du chanteur de Ludwig Von 88 en stage de 3ème à Manchester. Chant en français ni beuglé ni chuchoté, guitares tantôt highlife, tantôt caraïbes, synthés 90, moments MTV à la vulgarité étudiée, traces de tout, traces partout. Pleasure Principle a décidé que le code de la route ne s’appliquait pas à son véhicule.

Forum 18, avenue Jean Jaurès

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est karlsstadt@gmail.com

