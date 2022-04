Concerts War Raok’n Roll à la brasserie Distoufer Guingamp, 6 mai 2022, Guingamp.

2022-05-06 19:00:00 – 2022-05-07 Brasserie La Distoufer 44 Rue Saint-Martin

Venez fêter les 3 ans de la Brasserie Distoufer ! Au programme : vendredi 6 mai, concerts avec Vertical et Stade – samedi 7 mai, concerts avec The Chapas et Sbrbs. Restauration sur place.

+33 7 87 85 81 91

Brasserie La Distoufer 44 Rue Saint-Martin Guingamp

