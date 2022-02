CONCERTS Tout pour la musique, Live! Parthenay, 19 février 2022, Parthenay.

CONCERTS Tout pour la musique, Live! PALAIS DES CONGRES 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-02-19 – 2022-02-19 PALAIS DES CONGRES 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

EUR 15 Spectacle.Concert sur les oeuvres d’Eddy MITCHELL, Johnny HALLYDAY, Serge GAINSBOURG, Jacques DUTRONC & leurs Muses… 100% Live avec les Danseurs/Chanteurs de Danse & CO. et l’orchestre ECLIPSE!

Plus de 30 Artistes sur scène dans une ambiance Blues/Rock/Variétés!

Autre date :

Dimanche 20 MARS 15h30

(Ouverture des portes 1h avant)

Autre date :

Dimanche 20 MARS 15h30

(Ouverture des portes 1h avant)

+33 7 82 77 57 83

Autre date :

Dimanche 20 MARS 15h30

(Ouverture des portes 1h avant)

DANSE &CO

