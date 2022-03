Concerts STRUCTURES + Kill Me Baby Ferme d’en Haut, 15 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Concerts STRUCTURES + Kill Me Baby

Ferme d’en Haut, le vendredi 15 avril à 20:30

**Structures + Kill me Baby** Rage, douleurs physiques et émotions fortes composent l’univers des 4 membres de Structures. Post punk ou rough wave comme ils aiment se définir, le son est dur, il rentre dans le vif. Une voix autoritaire, des lignes puissantes et des rythmes nerveux, Structures dégage cette ambiance noire et addictive qui n’est pas sans rappeler These New Puritans ou encore The Horrors. Les 4 amiénois qui préparent la sortie de leur 1er album n’ont pas fini de vous surprendre. Kill me baby, lauréat Tour de Chauffe, assure la première partie. Ce quatuor lillois propose de l’indie rock influencé autant par la scène underground des années 90 que par l’esprit glamour des seventies. – Soirée old school à la Ferme ! – Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 61 01 46

Sur réservation, tarifs 8€ ou 5€

Vendredi 15 avril 2022, 20h30 à la Ferme d’en Haut

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T23:30:00