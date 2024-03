CONCERTS ST PATRICK Rombas, samedi 23 mars 2024.

CONCERTS ST PATRICK Rombas Moselle

Samedi

Après avoir travaillé ensemble au sein de différents groupes de musique irlandaise pendant plus de 10 ans, ces musiciens se retrouvent pour former Leoin Rua (prononcé “Lèn Roua” signifiant “Les Lions Rouges” en gaélique irlandais).

Un savant mélange entre tradition et modernité dans leurs arrangements, ainsi qu’un intérêt particulier pour les chants harmonisés à plusieurs voix.

Soucieux de transmettre leur amour pour l’Île Verte, Leoin Rua vous rapportera de nombreuses anecdotes liées aux histoires contées et leurs voyages.

Quand Krakin’Kellys assaisonne le rock Irlandais à la sauce américano-punk, le résultat ne peut que surprendre !

Micro énervé et basse bien grasse rencontrent cornemuses et accordéon le temps d’une soirée bien arrosée et l’on sort galvanisé de cet univers unique en son genre !Tout public

19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Pl. de l’Hôtel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est billetterie@rombas.com

L’événement CONCERTS ST PATRICK Rombas a été mis à jour le 2024-03-12 par DESTINATION AMNEVILLE