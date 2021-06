Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges CONCERTS SPECTACLES ET ENTRESORTS PAR L’AMBULANS FEST Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

CONCERTS SPECTACLES ET ENTRESORTS PAR L’AMBULANS FEST Mirecourt, 12 juin 2021-12 juin 2021, Mirecourt. CONCERTS SPECTACLES ET ENTRESORTS PAR L’AMBULANS FEST 2021-06-12 14:30:00 – 2021-06-12 Sur le campement de roulottes Cours Stanislas

Mirecourt Vosges Mirecourt Concert Spectacles, entresorts par la compagnie Ambulans théâtre

Programme :

Samedi 12 Juin : 15h Concert à la voix (chants du voyage en polyphonie), 17h Tribunal de toute petite instance (théâtre participatif, institution judiciaire, clowns), 19h30 Concert de Bal folk (airs endiablés, fourmis dans les pieds) et bœuf trad folk

Dimanche 13 Juin : 14h30 Entresorts (contes, podcasts et autres surprise), 16h Lautar (spectacle duo de violons entre bateaux et roulottes), 17h Concert Festif et ouvert à tous

Prix libre au chapeau – grignotis sur place ambulanstheatre@laposte.net +33 6 80 32 34 32 Concert Spectacles, entresorts par la compagnie Ambulans théâtre

Programme :

Samedi 12 Juin : 15h Concert à la voix (chants du voyage en polyphonie), 17h Tribunal de toute petite instance (théâtre participatif, institution judiciaire, clowns), 19h30 Concert de Bal folk (airs endiablés, fourmis dans les pieds) et bœuf trad folk

Dimanche 13 Juin : 14h30 Entresorts (contes, podcasts et autres surprise), 16h Lautar (spectacle duo de violons entre bateaux et roulottes), 17h Concert Festif et ouvert à tous

Prix libre au chapeau – grignotis sur place Ambulans théâtre

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Mirecourt Adresse Sur le campement de roulottes Cours Stanislas Ville Mirecourt lieuville 48.3013#6.13571