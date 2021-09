Concerts – Sous les étoiles Kerhinet, 18 septembre 2021, St lyphard.

Concerts – Sous les étoiles

Kerhinet, le samedi 18 septembre à 18:00

Concerts à l’orée du soir Réunis depuis quelques années, les musiciens du quatuor InSitu, l’astrophysicien Pierre Hily-Blant et le compositeur Karl Naegelen ont élaboré, rencontre après rencontre, une écoute mutuelle, curieuse et attentive de leurs travaux respectifs. Au croisement de l’at et de la science, émerge la tentative d’une meillure compréhension des réalités qui nous entourent, et surtout une fascination pour la beauté des objets et la puissance des phénomènes. Les pieds sur Terre, les yeux tournés vers l’univers et les oreilles à l’affut, nous partagerons le fruit de leurs découvertes, de leurs perceptions et de leur imagination. Concert suivi à 19h d’un pique-nique et à 20h d’une conférence-observation des étoiles proposée par l’association Brière Étoilée

Kerhinet La Catiche 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T04:00:00