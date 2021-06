Concerts sous les balcons Le Grand Bleu, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Lille.

Concerts sous les balcons

du vendredi 9 juillet au vendredi 16 juillet à Le Grand Bleu

Concerts sous les balcons dans le quartier des Bois-Blancs avec W.D 40 et la Compagnie La Rustine. Dans l’esprit des chansonniers de rue et de la culture populaire, Walter et Denis vont au contact direct du public pour chanter la joie de vivre et créer des moments de convivialité et de partage en toute simplicité. Vendredi 9 juillet à 20h à la Gare d’eau Samedi 10 juillet à 18h30 pour la Kermesse sur la Plaine des Vachers Vendredi 16 juillet à 20h00 sur le parvis du Grand Bleu

Réservation via le Grand Bleu au 03.20.09.88.44 ou à billetterie@legrandbleu.com.

Programmation estivale du Grand Bleu destinée à tous dans le cadre de « Voyage, voyages »

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy 59000 LILLE Lille Bois-Blancs Nord



