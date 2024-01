Concerts Soom T The Stone Monks / Stepart Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc, samedi 3 février 2024.

Concerts Soom T The Stone Monks / Stepart Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

La reine du ragamuffin est de retour avec un nouvel album ! Soom T plaque sa poésie urbaine et sa prose spirituelle sur un reggae dub plus pop et solaire que jamais. Stepart proposera un set dub en ouverture et clôture du concert dans le Club. .

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 01:00:00



L’événement Concerts Soom T The Stone Monks / Stepart Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-01-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme