Concerts solidaires Saint-Coulomb, 21 janvier 2023

Concerts solidaires

Centre socio-culturel le Phare, Rue du Lac, Saint-Coulomb, Ille-et-Vilaine

2023-01-21 – 2023-01-21

Rue du Lac Centre socio-culturel le Phare

Saint-Coulomb

Ille-et-Vilaine

Les Concerts Solidaires, ce sont 10 musiciens, 9 chanteurs et une quinzaine de techniciens, qui le temps d’un week-end, se retrouvent pour vous proposer deux concerts live, de 2h de show, dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à une association.

Mêlant professionnels et amateurs, tous riches d’expériences précédentes, et partageant les mêmes valeurs d’entraide et de solidarité, les Concerts Solidaires ont pour objectif de rassembler un maximum de personnes autour d’un moment musical, joyeux et festif, accessible au plus grand nombre, pour mettre en lumière, chaque année, une cause différente.

Pour cette 2ème édition, c’est l’association Ker Amélie-Simon de Cyrène, créée par des personnes en situation de handicap et leurs proches, que les Concerts Solidaires vont soutenir. L’association Simon de Cyrène, développe une réponse innovante fondée sur la conviction que la vie prend sens dans la relation gratuite à l’autre. Elle créé et anime des maisons partagées entre personnes handicapées et valides, véritables lieux de vie communautaires.

concerts-solidaires@hotmail.com +33 6 70 79 94 24 https://concerts-solidaires.com/

Rue du Lac Centre socio-culturel le Phare Saint-Coulomb

