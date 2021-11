Concerts solidaires Saint-Coulomb, 8 janvier 2022, Saint-Coulomb.

Concerts solidaires Rue du Lac Centre socio-culturel le Phare Saint-Coulomb

2022-01-08 – 2022-01-08 Rue du Lac Centre socio-culturel le Phare

Saint-Coulomb 35350

Ensemble, donnons de la voix et du souffle à ceux qui en manquent !

Les Concerts Solidaires, ce sont 10 musiciens, 9 chanteurs et une quinzaine de techniciens, qui le temps d’un week-end, se retrouvent pour vous proposer deux concerts live, de 2h de show, dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à une association.

Mêlant professionnels et amateurs, tous riches d’expériences précédentes, et partageant les mêmes valeurs d’entraide et de solidarité, les Concerts Solidaires ont pour objectif de rassembler un maximum de personnes autour d’un moment musical, joyeux et festif, accessible au plus grand nombre, pour mettre en lumière, chaque année, une cause différente.

Pour cette première édition, les concerts sont au profit de l’association Du Souffle Dans Les Voiles pour Vaincre la Mucoviscidose.

Cette association malouine a pour but de sensibiliser à la lutte contre la mucoviscidose à travers des évènements de course au large, et de récolter des dons, dont l’intégralité des bénéfices est reversée à l’association Vaincre la Mucoviscidose, et ainsi faire avancer la recherche.

C’est donc tout naturellement que nous avons sollicité Maxime Sorel, skipper Malouin, parrain national de Vaincre la Mucoviscidose, qui a eu la gentillesse de parrainer cette première édition 2022 de Concerts Solidaires !

concerts-solidaires@hotmail.com +33 6 70 79 94 24 https://concerts-solidaires.com/

Rue du Lac Centre socio-culturel le Phare Saint-Coulomb

dernière mise à jour : 2021-10-27 par Bureau d’information touristique de Saint-Coulomb