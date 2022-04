Concerts solidaires pour nos amis Ukrainiens Prayssas Prayssas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Prayssas Lot-et-Garonne Prayssas EUR 7 En soutien au peuple ukrainien, 2 concerts solidaires seront proposés à l'auditorium. La chanteuse de talent Claudine Laur vous fera découvrir son répertoire de variétés. Un pot de l'amitié sera offert après le concert de 11h. Réservation conseillée.

