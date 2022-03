Concerts solidaires Hérouville-Saint-Clair, 1 avril 2022, Hérouville-Saint-Clair.

Concerts solidaires Église Saint-François Avenue François Mitterrand Hérouville-Saint-Clair

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01 Église Saint-François Avenue François Mitterrand

Hérouville-Saint-Clair Calvados

L’ASTI 14 et la Cimade organisent un grand concert solidaire au profit des personnes exilées. Au programme le duo Acoustic trip, blues n’seventies, la chanteuse afghane Raha Sepehr, réfugiée en France et les chants du monde de la chorale Courants d’air.

Acoustic trip

Il y aura bientôt vingt cinq ans, que Jean-Pierre Auvray et Frédérik Mahé ont fondé le duo Acoustic Trip. Sur un mode unplugged, ils visitent un répertoire de reprises et de compositions d’inspiration blues, seventies et americana.Raha Sepehr

Sous ce nom de scène Maryam Sepehr, artiste afghane réfugiée à Caen en août 2021 au moment de l’entrée des talibans à Kaboul, interprétera deux chansons. Comédienne, on l’a vue sur la scène de la Comédie de Caen qui l’a accueillie à son arrivée en France, puis du théâtre de la Renaissance à Mondeville.Courants d’air

Sous la direction d’Annabelle François, le groupe vocal emmènera le public sur tous les continents, du Bénin aux rivages de la Méditerranée, des Amériques à l’Asie en passant par la Laponie. Treize chants populaires, de la berceuse au chant d’amour ou de travail, qu’ils soient en langue rom, basque… ou encore chaoui, composent ce voyage autour du monde.Entrée : participation libre

© Christian Richeux – association Branchez la guitare

L’ASTI 14 et la Cimade organisent un grand concert solidaire au profit des personnes exilées. Au programme le duo Acoustic trip, blues n’seventies, la chanteuse afghane Raha Sepehr, réfugiée en France et les chants du monde de la chorale Courants…

+33 2 31 52 90 71

L’ASTI 14 et la Cimade organisent un grand concert solidaire au profit des personnes exilées. Au programme le duo Acoustic trip, blues n’seventies, la chanteuse afghane Raha Sepehr, réfugiée en France et les chants du monde de la chorale Courants d’air.

Acoustic trip

Il y aura bientôt vingt cinq ans, que Jean-Pierre Auvray et Frédérik Mahé ont fondé le duo Acoustic Trip. Sur un mode unplugged, ils visitent un répertoire de reprises et de compositions d’inspiration blues, seventies et americana.Raha Sepehr

Sous ce nom de scène Maryam Sepehr, artiste afghane réfugiée à Caen en août 2021 au moment de l’entrée des talibans à Kaboul, interprétera deux chansons. Comédienne, on l’a vue sur la scène de la Comédie de Caen qui l’a accueillie à son arrivée en France, puis du théâtre de la Renaissance à Mondeville.Courants d’air

Sous la direction d’Annabelle François, le groupe vocal emmènera le public sur tous les continents, du Bénin aux rivages de la Méditerranée, des Amériques à l’Asie en passant par la Laponie. Treize chants populaires, de la berceuse au chant d’amour ou de travail, qu’ils soient en langue rom, basque… ou encore chaoui, composent ce voyage autour du monde.Entrée : participation libre

© Christian Richeux – association Branchez la guitare

Église Saint-François Avenue François Mitterrand Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-03-18 par