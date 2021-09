Concerts – semaine du Climat Salle des fêtes,Rue de la Plage,44740 Batz-sur-Mer,France, 18 septembre 2021, Batz-sur-Mer.

Concerts – semaine du Climat

du samedi 18 septembre au samedi 25 septembre à Salle des fêtes, Rue de la Plage, 44740 Batz-sur-Mer, France

**Ben LECHAPUS et son « Orchestre Plastique »** CRÉATION SONORE ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE LECHAPUS fait de la musique électronique avec des déchets plastiques, des blisters de nouilles chinoises et des opercules de sodas américains. Le trentenaire, un brin déjanté, accro à la déchetterie de son village du vignoble nantais, a eu une idée il y a un an et demi : créer un orchestre plastique. Objectif : « Parler des déchets plastiques d’une façon poétique, festive sans être moralisateur. La gestion des déchets est un enjeu contemporain. » Il a peaufiné son spectacle lors d’une résidence au VIP de Saint-Nazaire. Avec cette création tout public, LECHAPUS propose un univers fantaisiste entre chanson «boom boom» et poésie électro-ménagère. Les textes, chantés et écrits en français, évoquent un univers de fin du monde et de débrouille à la Mad Max. LECHAPUS chante des chansons festives sur la fin du monde, une façon originale, moderne et dansante d’exorciser en musique notre gabegie plastique ! Samedi 18 sept. 15h à 16h30 Kiosque du Petit Bois GRATUIT **Déambulation des TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES** LES REKUPERTOU DE LA FANFARE ! Ils sont cinq, et bien décidés à transformer n’importe quel morceau qui les botte, quitte à rendre leur répertoire éclectique au possible et emporter le public dans un tourbillon de musiques, des Caraïbes au Funk, en passant par la Valse et la Rumba Congolaise. Des tuyaux, des bidons, des vieux plats… tout droit sortis des poubelles, façonnés et reconvertis en instruments mélodiques ou en percussions, les TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES produisent les sons inouïs d’une musique festive et chaloupée. La déambulation que ces musiciens nous donnent à voir et à entendre est le résultat improbable et surprenant d’un recyclage original qui saura animer joyeusement cette journée de clôture. Leurs instruments de bric et de broc ne craignent aucune mélodie ou ligne de basse, ne tremblent pas devant les rythmes et riffs de guitare les plus syncopés. Ils sont même prêts à chanter s’il le faut ! Samedi 25 sept. 14h30 et 16h30 Parvis Salle des Fêtes GRATUIT Programme de la semaine du climat consultable et téléchargeable [ici](https://www.ot-batzsurmer.fr/brochures-documentation-batz-sur-mer.html).

