Distribution : TRIO ELEGANZA Lorraine Tisserant : Mezzo-soprano Renata Bittencourt : Piano Laure Volpato : Violoncelle Alain Bouhey : Vidéaste Marie-Hélène Kissel-Bouhey : Librettiste À travers un répertoire mêlant à la fois la musique traditionnelle ou populaire et la musique classique des pays latins, le voyage musical proposé par le Trio Eleganza exploite les corrélations existantes avec, comme fil conducteur, des extraits de chefs-d’œuvre du répertoire dans une ambiance ludique adaptée au public scolaire : Les quatre saisons de Vivaldi, le Boléro de Ravel, Garota de Ipanema de Tom Jobim … Ce programme, alliant unité et diversité, met également en lumière trois compositrices de pays et époques différentes : Barbara Strozzi (Venise, XVII siècle), Pauline Viardot (France XIX siècle), Chiquinha Gonzaga (Brésil, fin XIX début XXe siècle). « Parlant » aux enfants au regard du programme scolaire, support vidéo à l’appui, ce concert/spectacle sera préparé en amont et exploité en aval via un livret pédagogique adapté aux cycles II et III (présentation succincte des œuvres, apprentissage de chansons, ou extraits, proposition de frappés corporels, jeux-questionnaires …)

4€

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



