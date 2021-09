Sainte-Néomaye Sainte-Néomaye Deux-Sèvres, Sainte-Néomaye Concerts – Salle Le Temple Sainte-Néomaye Sainte-Néomaye Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sainte-Néomaye

Concerts – Salle Le Temple Sainte-Néomaye, 18 septembre 2021, Sainte-Néomaye. Concerts – Salle Le Temple 2021-09-18 – 2021-09-18 Salle des Fêtes “Le Temple” Rue de la Mairie

Sainte-Néomaye Deux-Sèvres Sainte-Néomaye Deux-Sèvres Concert d’ouverture de la saison culturelle de la salle Le Temple

– 20h “I Love your Ass” folk noïse

– 21h30 : “The Gluteens” Electro pop rock 5 € sur place – Gratuit moins de 18 ans

Réservation possible par mail auprès de Yoann : progletemple@gmail.com

Bar et restauration sur place – ouverture des portes à 19h Concert d’ouverture de la saison culturelle de la salle Le Temple

– 20h “I Love your Ass” folk noïse

– 21h30 : “The Gluteens” Electro pop rock 5 € sur place – Gratuit moins de 18 ans

Réservation possible par mail auprès de Yoann : progletemple@gmail.com

Bar et restauration sur place – ouverture des portes à 19h +33 6 21 72 62 75 Concert d’ouverture de la saison culturelle de la salle Le Temple

– 20h “I Love your Ass” folk noïse

– 21h30 : “The Gluteens” Electro pop rock 5 € sur place – Gratuit moins de 18 ans

Réservation possible par mail auprès de Yoann : progletemple@gmail.com

Bar et restauration sur place – ouverture des portes à 19h Ville de Sainte neomaye dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT Haut Val De Sèvre

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sainte-Néomaye Autres Lieu Sainte-Néomaye Adresse Salle des Fêtes "Le Temple" Rue de la Mairie Ville Sainte-Néomaye lieuville 46.37117#-0.2635