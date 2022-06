Concerts Saint-Astier, 20 juillet 2022, Saint-Astier.

Concerts

Salle de la Rivière Saint-Astier Dordogne

2022-07-20 – 2022-07-20

Saint-Astier

Dordogne

Festival « ça crac dans nos jardins ! », en partenariat avec Douchapt Blues :

– Les Cousins d’Aldo : swing, sauce jazzy Blues suede shoes

– Miss Bee and the Bullfrogs : des sons de soul envoûtants et puissants

Buvette et restauration sur place.

20h, Salle de la Rivière. Entrée gratuite, réservation conseillée

CRAC 05 53 08 05 44

+33 5 53 08 05 44

dernière mise à jour : 2022-06-18 par