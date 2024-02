Concerts Rumble & The Jungle Shakers Polisot, vendredi 23 février 2024.

L’Aiguillage vous propose deux concerts Concerts Rumble & The Jungle Shakers.

-Rumble rockabilly

Basé en région Grand Est, Rumble est un trio (guitare/voix contrebasse batterie) formé au début des années 2010, d’inspiration rockabilly, mais s’ouvrant sur de nombreux autres styles (rock’n‘roll, garage 60’s, country, surf music…).

Après avoir fait leurs armes sur un répertoire de reprises, ils imposent le style avec leurs propres compositions, entre passé et modernité. Le groupe est largement influencé par le rockabilly originel à la Sun Records Elvis Presley, Johnny Burnette, Charlie Feathers… mais puise également son inspiration dans d’autres courants musicaux, de la country de Hank Williams aux instrumentaux garage de Link Wray. Rumble s’est nourri de toutes ces influences pour proposer une musique personnelle, dépassant les clichés du genre tout en cultivant sa filiation avec les grands pionniers, avec également une oreille attentive sur la scène actuelle.

Rumble s’est aussi illustré lors de nombreux concerts, du bar caf’conc aux premières parties d’artistes nationaux et internationaux (Nico Duportal, Washington Dead Cats, Rhythm Sophie…), dans des prestations toujours hautes en énergie.

Comme l’a bien résumé Rock’n’Folk ”Ils sont gorgés de rockabilly et de rock garage sixties. Boosté par une contrebasse nerveuse, un chanteur doté d’une voix à la Elvis, Rumble témoigne d’un sens du swing à tout épreuve mais sait également se déchaîner en alignant des compositions originales et des reprises impeccables.”

-The Jungle Shakers rock’n’roll

Puisque la musique peut aussi servir à s’évader, The Jungle Shakers nous aident à oublier le temps. Clairement tournés vers une époque pour l’instant révolue, à savoir le rock’n’roll, leur attitude, elle, reste intemporelle. Ce duo d’artisans s’attache à produire des œuvres guidées par des valeurs comme la sincérité et l’authenticité avec pour seul objectif de produire une expérience singulière, en se foutant un peu près de tout le reste… Autant dire qu’ils ne pratiquent pas la langue de bois, et c’est tant mieux… POLCA mars 2021 .

Début : 2024-02-23 20:30:00

3 place de la gare

Polisot 10110 Aube Grand Est contact@assoquaidesarts.fr

