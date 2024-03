Concerts Rock Tattoo Show Séreilhac, samedi 20 avril 2024.

Concert Rock’n Roll et Rockabilly samedi soir avec Cadillac Rumble et Viktor Huganet dans le cadre du 6ème Rock Tattoo Show organisé dans la salle polyvalente et à l’extérieur du site de Maison Neuve.

Concert également les samedi et dimanche après-midi.

Stands de tatouage (30 tatoueurs présents), piercing, barbier, stands divers (sculpteur sur bois à la tronçonneuse, artisan coutelier avec sa forge), concours avec remise de prix….. Exposition autos, motos et camions. Bourse d’échanges le dimanche.

Restauration sur place avec foodtrucks et buvette.

Camping sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20 01:00:00

Maison Neuve

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

