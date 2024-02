CONCERTS ROCK Espace Coeur en Scène Rouans, samedi 13 avril 2024.

Passionné de musique et de rock, cette soirée est faire pour vous ! Rendez-vous à l’Espace Coeur en Scène de Rouans.

Pour sa 3ème édition, le RBC organise une soirée résolument rock.

Avec 3 groupes locaux, les reprises des standards internationaux et français, par Earplugs et S.o.n.s se succéderont ainsi que les compositions de Selkis qui fait, à cette occasion, son grand retour sur scène.

Pratique :

Réservation possible via Billet Web ici

Rendez-vous samedi 13 avril de 19 h 30 à 1 h

Entrée à tarif unique 9€

Bar et petite restauration sur place

Plus d’information auprès de l’association RBC par téléphone 06 85 49 16 93

Espace Coeur en Scène Allée de la Cure

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire spectacles@rouans.fr

