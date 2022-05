Concerts Rock Gratuit (3 groupes) Salle Chantaloup Marcilly-en-Villette Catégories d’évènement: Loiret

Salle Chantaloup, le samedi 21 mai à 18:30

L’association Garajazik de Marcilly-En-Villette vous propose une soirée rock avec 3 groupes : * **The GIG** (Groupe orléanais de compositions rock) * [**OMBRAGE**](https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg) (Groupe orléanais de compositions rock) * [**MISSING**](https://fr-fr.facebook.com/missing.loiret/) (Groupe orléanais de reprises rock) Ouverture du concert par l’harmonie de Marcilly/Férolles ENTREE GRATUITE Restauration et buvette sur place Camion à pizzas : ASTRO PIZZ Pré commande au 06 14 18 73 63 _Liens des groupes_ * Ombrage (@OmbrageMusic) [https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg](https://www.youtube.com/channel/UCBSvgS_zB818iORA2LK8Fmg) [https://www.facebook.com/OmbrageMusic/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/OmbrageMusic/?ref=page_internal) * Missing [[https://fr-fr.facebook.com/missing.loiret/](https://fr-fr.facebook.com/missing.loiret/)](https://fr-fr.facebook.com/missing.loiret/)

