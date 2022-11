Concerts | Rachele Andrioli et Rocco Nigro // Crimi

Concerts | Rachele Andrioli et Rocco Nigro // Crimi, 3 février 2023, . Concerts | Rachele Andrioli et Rocco Nigro // Crimi



2023-02-03 – 2023-02-03 Viva Italia

Deux concerts à la salle Lein Roch : – Rachele Andrioli et Rocco Nigro tissent leur dialogue à partir de sonorités épurées, la voix profonde habitée de la première se mêlant à l’accordéon du second, parfois avec le soutien d’un tambourin. Le duo trouve sa source dans les tarentelles des Pouilles, les chagrins du fado ou les plaintes d’Europe de l’Est, et interprète ces romances avec la sincérité la plus nue, témoignant d’autant d’exigences que de passion. – Avides de rencontres et d’histoires des quatre coins du monde, les Crimi nous embarquent pour un road-trip où la radio du bus passerait un funk qui serait rythmé vocalement par le raï Algérien. La manière pour Julien Lesuisse, chanteur du quartet de clamer son amour pour

les musiques méditerranéennes. Org. La Grande Boutique, Maen Gwenn. dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville