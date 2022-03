concerts publics des examens départementaux Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

concerts publics des examens départementaux Salle d'Orchestre de l'Ecole de Musique Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux

2022-04-01

Yssingeaux Haute-Loire Venez assister aux concerts des examens départementaux de fin de cycle instrumental,

– 16 H 30 : violon

– 19 h : percussions

– 19 h 30 – cor +33 6 32 28 81 38 Salle d’Orchestre de l’Ecole de Musique Maison des Sports et des Loisirs Yssingeaux

