Concerts proposés par Rockin'Velay Tonight 2021-10-09

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Concert Place de la Victoire à 16h, avec 2 Groupes:

No Name Cats 16h00

The Rockin Daddys 17h30 (en partenariat avec la Mairie de Monistrol/Loire)



Pas de Pass sanitaire demandé. +33 4 71 66 03 14 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

