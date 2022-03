Concerts présentés par Amandine Robilliard – Bach à la Loop Bergerac, 12 avril 2022, Bergerac.

Concerts présentés par Amandine Robilliard – Bach à la Loop Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac

2022-04-12 – 2022-04-12 Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard

Bergerac Dordogne

Musique classique / tout public. Amandine Robilliard est une violoncelliste animée par la diversité et la transmission. Régulièrement invitée au sein des orchestres nationaux, notamment à l’Opéra de Paris, elle enregistre également de nombreuses musiques de film et participe à la création d’oeuvres contemporaines. Passionnée par la rencontre des esthétiques musicales, elle fait partie depuis plusieurs années du projet “Nous qui avions perdu le monde”, odyssée contemporaine déclamée sur une musique post-rock dont la dernière partie a récemment été créée au “Théâtre de la Cité Internationale à Paris”. Elle développe depuis 2017 son projet Les Concerts présentés sont destinés à faire découvrir au plus grand nombre de personnes le répertoire pour violoncelle seul.

Musique classique / tout public. Amandine Robilliard est une violoncelliste animée par la diversité et la transmission. Régulièrement invitée au sein des orchestres nationaux, notamment à l’Opéra de Paris, elle enregistre également de nombreuses musiques de film et participe à la création d’oeuvres contemporaines. Passionnée par la rencontre des esthétiques musicales, elle fait partie depuis plusieurs années du projet “Nous qui avions perdu le monde”, odyssée contemporaine déclamée sur une musique post-rock dont la dernière partie a récemment été créée au “Théâtre de la Cité Internationale à Paris”. Elle développe depuis 2017 son projet Les Concerts présentés sont destinés à faire découvrir au plus grand nombre de personnes le répertoire pour violoncelle seul.

Musique classique / tout public. Amandine Robilliard est une violoncelliste animée par la diversité et la transmission. Régulièrement invitée au sein des orchestres nationaux, notamment à l’Opéra de Paris, elle enregistre également de nombreuses musiques de film et participe à la création d’oeuvres contemporaines. Passionnée par la rencontre des esthétiques musicales, elle fait partie depuis plusieurs années du projet “Nous qui avions perdu le monde”, odyssée contemporaine déclamée sur une musique post-rock dont la dernière partie a récemment été créée au “Théâtre de la Cité Internationale à Paris”. Elle développe depuis 2017 son projet Les Concerts présentés sont destinés à faire découvrir au plus grand nombre de personnes le répertoire pour violoncelle seul.

Béatrice Cruveiller

Auditorium Espace François Mitterrand 23 Boulevard Henri Sicard Bergerac

dernière mise à jour : 2021-11-15 par