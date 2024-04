Concerts Pop à Marcihac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, vendredi 12 avril 2024.

Olterra vous présente 3 concerts atypiques dans un lieu magique.

Elvis Aloys Flutorama

Pop exp. (Suisse)

Chansons courtes et longues et miniatures bizarres. Chanté à la manière de Lee Hazlewood, mais pas aussi précisément. Claviers joués avec les sentiments d’abord, et la technique ensuite. Soutenu par un ensemble de flûtistes au souffle aiguisé.

Faking Fashion & Music | Elvis Aloys | Chrüsimüsi Records (bandcamp.com)

Coolschnock

Pop ep. / low-fi (Suisse)

C’est le projet solo d’Anaïs Sière. Des chansons dans un esprit D.I.Y et très low-fi. Elle voit ses concerts comme du stand-up où elle s’aide d’images et d’explications selon où elle en est dans la vie, pour se donner du courage et oser assumer qui elle est.

Fun Fun Funeral

Freak-folk / weird-pop (Lot)

Fun Fun Funeral dévoile en solo ses pop-songs chamarrées, patchworks de sons glanés ici et là. Une freak-folk sensible et audacieuse, d’une vitalité débordante.

Buvette et coin feu. replis dans a salle capitulaire si mauvais temps. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

Ruine de l’abbaye

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie contact@olterra.fr

