Allier Pascale GUEILLET, chanson française féministe engagée.

MALZINGUE, quand ils ne poussent pas la chansonnette au fond du bistrot, viennent au zinc, trinquer de doux nectars et puiser leur inspiration auprès des vrais gens, de ceux qui ne trichent pas. communication@lagrangeajean.com http://www.lagrangeajean.com/ Chouvigny

