Concerts « Pantoufles » chez l’habitant Caen, 12 décembre 2021, Caen.

Concerts « Pantoufles » chez l’habitant Collectif Pan 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen

2021-12-12 19:00:00 – 2021-12-12 19:45:00 Collectif Pan 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé

Caen Calvados Caen

Dans le cadre de la célébration de ses 25 ans, le collectif Pan organise des concerts chez l’habitant.

Appelés « concerts Pantoufles », ces rendez-vous musicaux se font chez des habitants qui reçoivent artistes et publics dans leurs salons.

Retrouvez pendant tout le mois de décembre du jazz et de la musique improvisée dans un cadre intimiste !

Concerts au choix :Dimanche 12 décembre – 19h

Lhiver/Chesnel duo

Ce duo talentueux qui se connait par coeur et joue ensemble depuis de nombreuses années explorant le jazz dans tous les sens, se prête ce soir au jeu des Pantoufles pour les 25 ans du Collectif Pan.

Thierry Lhiver : trombone

François Chesnel : pianoMercredi 15 décembre – 19h

Belhomme duo

Samuel Belhomme : trompette

Lundi 13 décembre – 19h

Two be Free

Les Two Be Free ce sont des impros libres sur des couleurs rythmiques afros, funk, swing et des balades douces et voluptueuses : tout un programme!

Vincent Leyreloup : saxophone

Jacques Fravel : batterie, piano

Vendredi 17 décembre – 19h

Caillou

Une musique entièrement faite de compositions originales, à travers le prisme du songe et de la révolte.

Où les sons électroniques rejoignent les sons bruts.

Mathieu Bellon: saxophone tenor

Pierre Guimbail : guitareInformations pratiques

Pour réserver un concert, rdv sur le site du collectif Pan.

Conditions de réservation et d’accueil :Jauges limitées, réservations en ligne sur HelloAsso.Le montant pour accueillir un concert chez soi est de 25 euros au totalConcert d’environ 45min

Concerts possibles dans l’agglomération caennaise uniquement.

Et si vous avez un grand salon, n’hésitez pas à inviter vos proches !

Pour plus d’informations, contactez le Collectif PAN : admin@collectifpan.fr – 02 50 08 62 44 / 07 63 69 72 28

