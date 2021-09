Salon-de-Provence EGLISE SAINT-MICHEL Paris, Salon-de-Provence Concerts orgue, violon et choeur EGLISE SAINT-MICHEL Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Paris

CONCERTS ORGUE, VIOLON ET CHŒUR 1ère partie : chorale « Écho de l’Air » 2ème partie : Concert baroque orgue positif et violons avec David Sénéquier à l’orgue, Camélia Bichard et Sophie Bouteille au violon. **Places limitées à 200 personnes par concert.**

Entrée libre, dans la limite des places disponibles (200 places)

L’association des amis de l’orgue de l’Église Saint-Michel propose des concerts orgue, violon et choeur EGLISE SAINT-MICHEL Place Saint Michel Salon-de-Provence Paris 6e Arrondissement Paris

2021-09-18T02:30:00 2021-09-18T09:00:00;2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00;2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T19:30:00

