Concerts orchestre Tacinelli et le chanteur Philippe Lavil

Concerts orchestre Tacinelli et le chanteur Philippe Lavil, 15 août 2022, . Concerts orchestre Tacinelli et le chanteur Philippe Lavil

2022-08-15 – 2022-08-15 Un spectacle au rythme effréné composé essentiellement de chansons françaises, suivi du chanteur Philippe Lavil qui va interpréter quelques-uns de ses tubes. Un spectacle au rythme effréné composé essentiellement de chansons françaises, suivi du chanteur Philippe Lavil qui va interpréter quelques-uns de ses tubes. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville