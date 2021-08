Concerts musiques actuelles Ferme d’en Haut, 20 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

**Concerts musiques actuelles** **Cannibale + Heimat + Orange Dream** **Cannibale** fait partie de ces artistes que vous enfermez difficilement dans des cases. Psychérock ? Garage ? Ska ? Peut-être du garage tropical, à la fois psychédélique et torride, world, zouk, ou garage créole, qui doit autant à Fela Kuti qu’aux Doors et aux Seeds. Signés chez l’impeccable label indépendant Born Bad Records, ils sortent en 2017 leur premier album, No Mercy For Love, suivi en 2018 de Not Easy To Cook. **Heimat** Derrière cet alias se cachent deux personnalités bien connues des sphères underground hexagonales : Olivier Demeaux, claviériste du groupe Cheveu, également membre du projet drone-ambient Accident du Travail, et Armelle Oberle, dont on a déjà pu entendre la voix unique chez The Dreams ou Badaboum. **Orange Dream** Avec son floor tom arrangé et sa guitare vintage, Orange Dream réveillent des incantations blues tribales. Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8€ et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



