du jeudi 22 juillet au vendredi 23 juillet à PARC GEORGES CLEMENCEAU

Tourcoing Plage – Parc Clémenceau Jeudi 22 juillet et vendredi 23 juillet Concerts à 18h00 Gratuit Tout Public Durée 1 heure Concert de musique du monde Qu’ils soient Swing, Jazz ou Funk, les trios festifs du Tire-Laine déboulent à Tourcoing Plage pour vous faire remuer ! Les musiciens vous invitent à plonger avec eux dans un répertoire dansant et remuant.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T18:00:00 2021-07-23T19:00:00

