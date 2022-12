Concerts | Musique de friche – SAN SALVADOR – MANGUITO Creil, 28 janvier 2023, Creil SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme Creil Sud Oise Creil.

Concerts | Musique de friche – SAN SALVADOR – MANGUITO

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28

Creil

Oise

Creil Oise Hauts-de-France

Les musiques traditionnelles ne sont pas figées. Les Corréziens de San Salvador, vont vous le prouver à coup de tom basse tribaux et de chants polyphoniques pour headbangers.

SAN SALVADOR

San Salvador ce sont six ami-e-s d’enfance qui ont grandit à San Salvadour, village du coeur de la Corrèze. Dans la lignée du père de deux d’entre eux, Olivier Durif membre de Grand Rouge (groupe de la révolution folk des 70’s aux côtés de Mélusine ou Malicorne) et directeur artistique du groupe, San Salvador s’est lancé dans le collectage de ce patrimoine rural. Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un choeur punk et de constructions math-rock, dansant et chaleureux, hyper-rythmiques et haletant.

MANGUITO

Avec Manguito on s’éloigne du Sud-Ouest de la France pour se diriger vers le sud de l’Amérique. C’est la rencontre entre des musiques traditionnelles et un groove electro. Mélodies des Andes ou caribéennes, sonorités jazzy et rythmes chaloupés, ce duo épicé, en quête de nouveaux paysages sonores, vous embarque dans leur trip musical.

gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/evenement/musique-de-friche/

Site la grange à musique

Creil

